Ringkonnakohus leidis, et euroraha vahendav riigiasutus on karistanud Põhja-Sakala valda Võhma koolimaja ehitusel ettetulnud eksimuste eest valesti, ning andis kohtuvaidluses võidu vallale. Saamata jäänud 200 000 eurot see otsus vallale aga ei too.