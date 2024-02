Maakonnalehtede žürii esimees, Sakala peatoimetaja Hans Väre ütles, et Marko Suurmägi hoidis nende lugudega ära meie kõigi ühise raha raiskamise. "Asi on ka õigluses. Seda, kui valusat soola sellise jaburuse läbiminek oleks haavale raputanud, teavad kõik need kümned tuhanded maainimesed, kes aastaid endale koju tänapäevast internetti on igatsenud," sõnas ta.