MÕJUKATE TIPP ⟩ Anu Raud tunneb, et on kogukonnas hoitud, ning hoiab oma inimesi ka ise

Anu Rauda on hakatud hellitavalt kutsuma nii maavanaemaks kui ka lihtsalt emaks. 2009. aastal kinkis ta Heimtali muuseumi koos kogudega Eesti Rahva Muuseumile ja ka selle direktor Kertu Saks ütles Sakalale eelmise aasta kevadel, kui Raud 80. sünnipäeva tähistas, et too on muuseumirahvale ema eest.