Viljandimaa veebipolitseinik Elerin Tetsmann möönis, et selliseid võltsinguid, kus uudis oleks justkui võetud ajakirjandusväljaandest, on seni meil Eestis avalikult vähe liikunud.

"Pigem on see siiani olnud üks propaganda levitamise võimalus, mis puudutab näiteks Ukrainas toimuvat sõda ning levinud vene keeles ning vene keelt kõnelevate inimeste poolt kasutatavates keskkondades," rääkis Tetsmann. "Eesmärk on sellistel postitustel kasutada ära inimeste tähelepanematust, sisendades suhteliselt tõesena näivate uudispiltide näol kiiresti segadust ning paanikat ja uskumust, et päriselt ongi just sellised asjad juhtumas ning justkui meil ei ole enam turvaline elukeskkond. Keeruline praegu veel öelda, mis on kõige toimuva tagamõte, kuid selliseid tekste levitatakse eelkõige Telegramis ning Snapchatis."