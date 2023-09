MARKO SUURMÄGI ⟩ Tapjakloun on iidne hirm, mitte nutimaailm

Igal ajal on lastel oma hirmutegelased. 1986. aastal kirjanik Stephen Kingi loodud tapjaklounid on filmide ja seriaalide kaudu lasteni jõudnud juba mitukümmend aastat.

"Nutimaailm," kirjutas üks kommenteerija artikli peale, mis rääkis olematut klouni jahtivatest või siis selle tegelase eest põgenevatest lastest. Ei ole nutimaailm! Just nimelt ei ole, sest ehkki seda juttu levitati tänapäevastes seadmetes, on see mäng – teisiti ei oska sellist fantaasiamaailma loomist nimetada – tõenäoliselt juba iidne.