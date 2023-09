Politsei reageeris sündmusele kõrgeima prioriteediga ning avastas sündmuskohalt rühma hirmunud lapsi, kes põgenesid olematu klouni eest. Veebipolitseinik Elerin Tetsmann nentis esmaspäeva pärastlõunal, et sellist juhtumit, kus veebist alguse saanud hirmutamine oleks liikunud sellisel moel edasi tänavale, et lapsed reaalselt suurt hirmu tundes politsei poole pöörduvad, ta varasemast ei mäleta. Tetsmann rõhutas ka, et lapsed tegutsesid hirmu tundes õigesti, kui politseiga ühendust võtsid.