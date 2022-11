Lahkus tšellist Jüri Täht, kelle tähelend viis nii Broadwayle kui Hollywoodi filmi

Peres oli ka raadio, mille vanaema kuulutas esiti saatanast olevaks, kuid leppis sellega hiljem, kui selgus, et riistapuu suudab mängida ka kirikumuusikat. Just tänu musikaalsele isale ning raadiole jõudiski Jüri muusika juurde. Kord kuulanud ta raadiost kontserti ja uurinud, mis pill see ometi selliseid helisid teeb. Saanud teada, et see on tšello, oligi asi otsustatud.