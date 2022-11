Katuseraha jagamine tekitab igal aastal paariks päevaks elevust. Kes rõõmustab saadud toetuse üle, kes kergitab kulmu, kes kehitab õlgu, kes ei saa üldse aru, millest jutt käib. Jagatavad summad on täpselt nii suured, et tekib justkui isegi põgus huvi, aga täpselt nii väikesed, et asi päädib õlakehitusega.