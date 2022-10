Schloss Fellini hotellis ööbimine pälvis ministeeriumi hukkamõistu

Augusti lõpus Viljandis käinud Pakosta saabus linna eelmisel õhtul ning peatus Viljandi vanasse mõisa rajatud hotellis Schloss Fellin, kus tema tuba maksis 230 eurot. Muinsuskaitseameti juht ise põhjendas seda asjaoluga, et hoone on kultuurimälestis, aga oli valmis osa kulust ise kandma.

Pakosta leidis, et uus muinsuskaitseseadus annab selleks võimaluse. "Vahepeal on olnud seisukoht, et varemed on varemetena väärtus iseenesest. Uus muinsuskaitseseadus näeb taastamist ühe võimalusena ette. Seega, kui kellelgi on raha ja soovi, siis oleme nõus seda asja igal juhul arutama," sõnas ta.