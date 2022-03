Endine vallavanem ja praegune kirikuõpetaja astub purjuspäi autojuhtimise eest kohtu ette

Prokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas sõnas, et Hermann Kalmus tabati kriminaalses joobes mootorsõiduki juhtimiselt möödunud aasta juunis, kuid juhtumi kohta lisainfot prokuratuur enne istungi toimumist ei avalda. Joobes juhtimise kohta alustatakse Eestis kriminaalmenetlus, kui sõidukijuhi joove on vähemalt 1,5 promilli või alkoholi sisaldus tema veres on 0,75 milligrammi liitri kohta. Väiksemas joobes juhtimine tähendab väärtegu.