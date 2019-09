Uus vallavanem Hermann Kalmus oli volikogu istungi eel ja ajal ümbritsetud vallarahvast, kes toetas vallavanemana Tõnu Aavasalu. Ta avaldas neile omalt poolt tunnustust, et nad ilmutasid poliitilist aktiivsust ja näitasid meelsust. «Mina pean inimestest lugu ka siis, kui nad on eriarvamusel, ja ma loodan, et sain oma emotsioonidega hakkama,» lisas ta.