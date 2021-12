Lõuna prefektuuri teenindustalituse juhataja Angela Kahar ütles, et 3. jaanuarist on kõik väiksemad politsei- ja piirivalveameti teenindused üle Eesti klientidele avatud kolmel päeval nädalas. Muudatus puudutab ühtviisi lõuna prefektuuri teenindusalas asuvad teenindusi Viljandis, Jõgeval, Põlvas, Võrus ja Valgas ning lääne prefektuuri haldusalasse jäävaid teenindusi Kuressaares, Paides ja Raplas.

Juba praegu töötavad kolmel päeval nädalas näiteks Kärdla, Rakvere ja Haapsalu teenindus ning Kahari kinnitusel näitab senine kogemus, et kliendid on muudatuse suhtes olnud pigem mõistvad.

Teenindussaalide töö ümberkorraldamisega soovib politsei- ja piirivalveamet Kahari sõnul suunata oma kliente rohkem iseteenindusse, et isikut tõendavate dokumentide taotlemise osakaal oleks 70 protsenti kõigist esitatud taotlustest. Näiteks Viljandis on see praegu ligikaudu 30 protsenti.