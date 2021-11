Politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass ütles, et teenindussaali töö ümberkorraldusel on mitu eesmärki.

«Soovime suunata oma kliente rohkem iseteenindusse, et isikut tõendavate dokumentide taotlemise osakaal oleks 70 protsenti kõigist esitatud taotlustest,» lausus ta. «Samuti on eesootav muudatus üks osa kokkuhoiukohtadest politsei- ja piirivalveametis, et tõsta palku.»