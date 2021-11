Kodanikeühendused pärgasid tegijaid

Mittetulundusühingu Mulkide Selts aktiivsed liikmed korraldasid suvel Mulgimaa suurmeeste Juhan Simmi ja August Kitzbergi sünniaastapäeva tähistamise kontserdiga Tarvastu kirikus ja Kitzbergi naljamänguga "Kosjasõit" Simmi kodutalu õuel Kivilõppel. Näitlejateks olnud kohalikud elanikud pakkusid nauditava kultuurielamuse ning näitasid, et koos saab tehtud suuri tegusid.

Mustlas tegutsev ägedate naiste seltskond ATV Ladies propageerib naistele mõeldud ATV-matku, tõstes nii naiste enesehinnangut ja kasvatades nende usku oma võimetesse. Just need naised avasid suvel 15 aastat tühjana seisnud kohviku Tõru. Vanast kohvikust sai hubane, hea toidu ja atmosfääriga paik, mis pakkus reedeti esinemisvõimalust noortele ja vähem tuntud muusikutele. Kohalike seas oli see üks mõnus kokkusaamise koht, mida oli oodatud juba aastaid ja mis liitis kogukonda terveks suveks, sedastab Viljandi valla Facebooki leht.