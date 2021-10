Heiki Raudla meenutas, et oli linnapea Madis Timpsoniga valgusvööst rääkinud üks kord, kui tegi turismigrupile mööda linna giidituuri, ning on ka hiljaaegu raekojast mööda jalutades tähele pannud, et valgustus ei tööta. Millal jutuajamine linnapeaga aset leidis, seda Raudla meenutada ei suutnud. "Võib-olla oli tänavu, võib-olla varem," sõnas ta.

Madis Timpsoni sõnul avastati 2018. aastal, et valgusvöö ei põle. See tuli välja siis, kui Heiki Raudla oli Viljandis visiidil viibivale Eesti Energia esindusele giidituuri teinud. Õhtul helistas Timpsonile tema hea sõber, Eesti Energia töötaja Aavo Kärmas, kes ütles, et kuju valgustusega on probleem.

Üsna kohe lasti olukorda uurida ning valgusvöö parandati.

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti juhi Andres Mägi sõnul avastati siis, et Prantsuse firma paigaldatud valgusvöö on materjalidest, mis Eesti ilmastikuoludes maa all kasutamiseks ei sobi. Seejärel vahetati süsteem välja ning valgusvöö töötab.

Heiki Raudla on oma väitel aga hiljaaegugi täheldanud, et nimetatud valgustus ei tööta. "Veel paar nädalat tagasi käisin ühe grupiga kella 20-21 ajal seal. Väljas oli pime ja see vöö ei töötanud," kinnitas ta.

Andres Mägi nentis, et ei oska sel juhul probleemi põhjust arvata. Valgusvöö töötab pimedal ajal ning süttib hämarusanduri abil. Teisipäeva hommikul kontrolliti see üle ning selgus, et süsteem töötab.