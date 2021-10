Kuju rajamise ajal sellist omapärast valgusvööd kasutatud polnud, ehkki heli ja valgusega kombineeritud moodsaid skulptuure oli siiski püstitatud. Teose autor skulptor Aili Vahtrapuu selgitas valgusvöö vajadust järgmiselt: «Et August Maramaa kandis õpetajana ka valgustaja rolli ja Eestis on palju pimedat aega, ongi kuju juures vajalik kasutada valgusvööd. Me elame XXI sajandil ja realistliku vormiga kujud kuuluvad endistesse aegadesse, sümboliseerides tihti võimuvõitlust ajalooareenil. Aeg on edasi läinud ja mõiste skulptuur hõlmab ka moodsaid tehnoloogilisi lahendusi.» (Sakala, 24. mai 2007).