Esimeselt otsingult naasnud sukeldujatest olid kõige edukamad Toomas Simon ja Erkki Arus. Nemad leidsid üles kolm ankrut ja said teistele anda selgitusi, mida üldse tuleb mudast otsida. Selgus nimelt, et nii mõnigi sukelduja polnud tulnud selle pealegi, et mudast välja ulatuv pikk, puuoksa meenutav asjandus võiks olla otsitav ankur.