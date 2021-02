Loo päris algusesse ei olegi võimalik minna, sest see, millal tegelikult hakkas kellegi peas tiksuma mõte rajada Viljandisse siin sündinud Jaak Joalale mälestusmärk, polegi täpselt teada. Kui tuntud laulja meie seast lahkus, siis räägiti Viljandisse nii nimelise pingi kui Kunderi tänavale nii-öelda sünnikodule mälestusplaadi paigutamisest, aga mõtteks need jäidki.

Üsna kindel on see, et praeguse samba ristiisa on tuntud poliitik, Isamaa erakonna juht ja Viljandi kodanik Helir-Valdor Seeder, looja Seedri erakonnakaaslane ja hea tuttav Mati Karmin ning rajaja mittetulundusühing Meie Viljandi, mille liikmed on samuti Seedri erakonnakaaslased ja head tuttavad Harri Juhani Aaltonen ja Gert Elmaste. Skulptuuri sünnile andis oma suure panuse ka Viljandi linnavõim, kuhu kuuluvad Reformierakond, Isamaa ja Keskerakond. Nemad on antud loo peategelased.