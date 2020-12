Cleveronist toodetud kodused toidukapid on Viljandimaal tegutseva e-poe võrgu oluline osa. FOTO: Marko Saarm

KredExi otsus üks maailma juhtivaid pakiautomaadi tehnoloogia arendajaid ja võrgustiku ehitajaid, Viljandis pesitsev Cleveron esialgu 30 miljoni suurusest laenust ilma jätta oli kummaline mitmel põhjusel. Esiteks ei saanud vist keegi aru, mis täpselt selle otsuse taga oli. Teiseks ajasid katsed seda välja selgitada asja veel segasemaks. Lõppkokkuvõttes ei olegi praegu teada, mis sellest kõigest saab ning kas see otsus puudutab ainult Cleveroni või on ­Kred­Exi pakutavate ettevõtjatele mõeldud laenumeetmetega lood halvasti.

Oleks väga veider, kui Cleveron seda laenu ei saakski, sest see läheks vastuollu aastaid juurutatud regionaalpoliitikaga ning asjaoluga, et Cleveron on üks Eesti tehnoloogia lipulaevu.