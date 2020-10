Juba mõni aasta tagasi avastasid disainisõbrad uuesti Eesti omaaegse klaasivabriku Tarbeklaas toodangu ning nägusate vaaside, klaaside, taldrikute, vaagnate, pitside ja kõige muu hind hakkas nii digioksjonitel kui ka antiigipoodides vaikselt ülespoole kerima. Tänavu on see omamoodi buum uue hingamise saanud – ilmselt on koroonaviiruse leviku tõttu rohkem kodus viibivad inimesed asunud kappe koristama.



Viljandis Tartu tänaval Livonia Antiigi nimelist vanakraamipoodi pidav Ivar Pai nendib, et rohkem teadlike kollektsionääride seas on Tarbeklaasi kaup tegelikult kogu aeg kõrges hinnas olnud ning seda on ka varem päris palju otsimas ja ostmas käidud.