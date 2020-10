Päevakommentaar. Kuidas riigi rahast üllatus sai?

Kas see on nüüd hea või halb, et riik Põhja-Sakala vallale üllatusena kergliiklustee rajamiseks raha annab? Seda on Sakalalt täna küsinud nii mõnigi Põhja-Sakala valla elanik, kes luges uudist "Riik pakub vallale üllatusraha tööks, mida pole plaanis teha". Ega vastust anda ei oska, aga enamasti on riigilt raha saamine omavalitsusele ikka hea uudis ja plaane saab alati ümber teha.