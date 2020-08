Linda-Mari Väli: miks keskkonnaministeerium ei tee metsa heaks piisavalt?

Praegu ei tea keegi, millal ja millisel kujul valmib Eesti riigile uus metsanduse arengukava. Ometi on seda strateegilist dokumenti väga vaja, sest keskkonnaministeerium seadis juba protsessi alustades eesmärgiks – vähemalt avalikult –, et uue arengukavaga peab jõudma ühiskondliku kokkuleppeni metsanduses. Tuleb saavutada eri huvirühmade esindajate üksmeel selles, kuidas ja millisel kujul meie metsi hoida ning majandada.

Ministri sõnutsi lükkub arengukava seadusena vastuvõtmine pooleteise aasta võrra edasi, sest raskused olevat tekkinud seal, kus seda esialgu polevat osatud oodata – nimelt kava mõjuhindaja leidmisel. Paraku on see poolik tõde. Mõjuhindajat ei leita eelkõige seepärast, et varem on MAK2030 arengustsenaariumidele mõjuhinnang juba tehtud. Selle lükkas keskkonnaministeerium agabjuhtrühmaga konsulteerimata tagasi, tühistades sellega kogu spetsialistide tehtud töö ning tõmmates järsult pidurit tervele edasisele protsessile.

VÄIDETAVALT EI TÄITNUD mõjuhinnang oma eesmärki, olles liialt keskendunud ökoloogilistele väärtustele ja kliimamuutuste leevendamisele. Hoopis tõenäolisemalt oli tagasilükkamise põhjus aga see, et mõjuhinnang seadis aastasele raiemahule ülempiiriks 8 miljonit tihumeetrit. Samalaadset suurusjärku jätkusuutliku raiemahu ülempiirina on kaitsnud muu hulgas säästva metsanduse ringkond, sealhulgas ühendus Eesti Metsa Abiks.

8-miljonilise ülempiiri seadmine aitaks lisaks ökoloogiliste ja kultuuriliste väärtuste hoidmisele kaasa stabiilse metsa- ja puidutööstuse rajamisele, mis vaataks märksa kaugemale kui viis või kümme aastat lähitulevikku. Stabiilseid töökohti ja püsivaid väärtusi pakkuvale tööstusele on vajalik jätkusuutlik, aga mitte üleraiel baseeruv majandamine. Ometi ei sobi selline ökonoomika meie puidutööstust praegu juhtivatele tööstustele.

Selliste ettevõtete hulka kuulub näiteks Euroopa suurim graanuliimpeerium Graanul Invest, kes tegeleb Eesti ja Baltikumi metsade puidust pelletite pressimise ja nende tarnimisega Lääne-Euroopale taastuvenergia nime all. Kõnealuse ettevõtte juht on ka arengukava läbirääkimiste laua taga (seal küll mittetulundusühingu Taastuvenergia Koda esindajana) tunnistanud, et puiduettevõtted teevad majandamisotsuseid eelkõige 5–10 aasta perspektiivist lähtudes.

MAK2030 arengustsenaariumidele valminud mõjuhinnangu tagasilükkamine andis uuele võimalikule mõjuhindajale selge signaali, et riik võtab vastu vaid sellise hinnangu, mis täidab juhtivate puidutööstusettevõtete nõudmised. Aastane raiemaht peab tagama üksikute suurettevõtjate huvid toorme hulga ja metsa varumisele seatavate piirangute, näiteks võimaliku linnurahu, looduskaitsealadel lageraiete keelamise või muu sellise osas.

Võimalikule mõjuhindajale peaks sündmuste praegust käiku arvestades üsna selge olema, et kui teha objektiivset teadust ning kaasata debatti peale teatud töösturite ka teisi huvirühmasid, sealhulgas metsanduse, turismi, pärandkultuuri ja mahepõllumajandusega tegelejaid, loodusfotograafe, giide, teadlasi, rahvaühendusi ning kümneid teisi ühiskonnaliikmeid, on ministeeriumilt oodata tehtava töö tagasilükkamist. Kui tehakse aga juhtivate tööstuste ülepaisutatud nõudmistele vastav mõjuhinnang, siis minnakse sellega vastuollu spetsialistide ametikohustustega kaasneva vastutuse ning isikliku eetikakoodeksiga, samuti avaliku arvamusega. Seepärast on suhteliselt ilmne, miks on sündmuste praegust käiku arvestades uut mõjuhinnangu tegijat raske leida.