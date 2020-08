Metsanduse uue, 2021.–2030. aasta arengukava kokkupanek käib täie hooga, aga selle seadusena vastuvõtmine on lükkumas pooleteise aasta kaugusele. Raskused on tekkinud seal, kus esialgu oodata ei osanud – kava mõjuhindaja leidmisel. Põhjusi on siin mitmesuguseid, alustades töö keerukusest ja mahukusest ning lõpetades teema tundlikkusega. Loodan, et sügiseks saab arengukava mõjude hindaja siiski lõpuks leitud.