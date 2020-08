See, et avalikus ruumis mitte kõik heaperemehelikult ei käitu, pole ilmselt kellelegi saladus. Kellel pudeneb koni vales kohas asfaldile, kes ei suuda oma prahti kaks sammu eemal asuvasse prügikasti poetada … Mõnikord võetakse nõuks ka prügikastide, pinkide või muuga rammu katsumine. Tihti on selle taga uljaspäised noortekambad, kellele see hea naljana tundub. Kuigi me peame need ulakuse tagajärjed ise kinni maksma ning selline käitumine tekitab mõttetut lisatööd, saame hakkama.