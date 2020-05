Nädala lähedus. Palju jääb tahtmise taha

Praeguses kriisis, kui suur osa ühistranspordist on lakanud, andestatakse sellised pisiasjad kergemini. Samas tuleb Elronil rinda pista uute muredega ja nagu Sakala sel nädalal kirjutas , ei ole kõik võitlused sugugi edukad.

Nagu varasematelgi remondiaegadel, pani Elron ka nüüd käima asendusbussid. Paraku on need tunduvalt väiksemad kui rong ja 2 + 2 reeglist kinnipidamist, mille vajalikkust viiruse tõrjumisel on valitsus järjepidevalt rõhutanud, ei suuda riigifirma tagada.