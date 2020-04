Kildu ratsakeskus-külalistemaja on häda korral valmis koroonahaigeid võõrustama. FOTO: Elmo Riig

Viljandimaa omavalitsuste liit võttis ühendust maakonna majutuskohtadega, et välja selgitada, kui paljud on valmis peavarju pakkuma karantiinis olijatele või koroonahaigetele. Karantiinis olijaid on valmis vastu võtma 11 majutusasutust, neist kolm võtaks suurema häda puhul vastu ka koroonahaigeid.