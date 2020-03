Tellijale

Millega puutub politsei praeguses eriolukorras kõige enam kokku?

Kõik praegused probleemid on viirusega seotud. Inimesed ei taha kodus püsida. Ega kedagi saa ju sundida kodus olema. Praeguste ilusate ilmadega tahetakse eriti õues olla, kuid tuleks jälgida, et väljas ei oldaks kampades, vaid üksikult, et takistada viiruse levikut. Et ise ei saaks ja teisi ei nakataks. Eile õhtul näiteks saatis patrull laiali linna kogunenud noorukikamba, kes soovis ühiselt aega veeta. Ilmade soojenedes võib noortel olla eraldi olemise reeglit üha raskem järgida.