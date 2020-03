Reisi kiire lõpp. Kohvrid kokku ja lennukile

Rahuliku kuluga kultuurireis Türki oleks lubanud veel poolteist päeva vaatamisväärsusi, talviselt kargeid suplusi Vahemeres ja hõrku kööki, kui reisisaatja äkitselt teatas, et buss sõidab plaanitud kose asemel hoopis tagasi hotelli ning meil on 15 minutit aega kohvreid pakkida, et lennujaama sõita. Teade just ei rõõmustanud, sest reis oli huvitav, seltskond hea ning kahju oli see nii äkitselt lõpetada.