Viljandlanna jõudis näosaate superfinaali

Laupäeval, 14.detsembril ilmus Sakalas Eleryn Tiidust inimeselugu, kus ta tõdes, et näosaade on olnud väga hea kogemus ja talle palju andnud. «Eks see saade olegi tehtud noortele selleks, et nad saaksid mingi tõuke edasi tegutseda. Mina unistan sellest, et saaksin teha kontserte, esitada oma loomingut ja laulda suurele hulgale inimestele, kes tulevadki just mind kuulama. Seda päris oma stiili ma veel natuke otsin, selleni ma veel jõuan,» ütles Tiit.