Homme õhtul selgub, kes tuleb populaarses telesaates «Su nägu kõlab varsti tuttavalt» võitjaks. «Praegu on hullumaja! See saab aga varsti läbi ja sellest on kahju, sest mulle see hullumaja meeldib,» ütleb üks favoriite, 23-aastane Eleryn Tiit. Hooaja pooled saated võitnud Viljandist pärit lauljanna astub finaalis Alexela kontserdimajas publiku ette Polina Gagarina eurolauluga «A Million Voices», lastes kõlada oma võimsal vokaalil.