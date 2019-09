Viljandi JK Tulevik ärgitab oma Facebooki lehel naisi liituma avatava harrastajate grupiga. «Tulles vastu paljude palvetele avame Viljandi Tuleviku jalkaklubi esimese naisharrastajate treeninggrupi. Oodatud on kõik naised kelle sooviks füüsiliselt aktiivselt aega veeta ning miks mitte ka uusi sõbrannasid leida! Eelnev kogemus või kokkupuude jalgpalliga ei ole oluline! Kogunemine on esmaspäeviti kell 18.00 Kesklinna kooli väljakul. Grupi treener on esindusnaiskonna mängija ja tüdrukute treener Dagmar Hekki.»