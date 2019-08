Paalalinna kergejõustikuhall läbis uuenduskuuri

Uuenenud spordisaaliga tutvumas käinud linnapea Madis Timpson ütles, et tulemusega võib igati rahule jääda. "Pilt on oluliselt parem kui enne. Varem mõnes kohas auklikuks kulunud põrandakatte asemel on nüüd maailmatasemel rajad," ütles linnapea. Ametlike võistluste korraldamiseks ja rekordite jooksmiseks on Paalalinna kergejõustikuhall kitsas, kuid linnapea arvates ei peaks see tulevikus nii olema. "Tasub mõelda viilhalli pikemaks ehitamise peale, et siin saaks vähemalt 60 meetri jooksuvõistlusi korraldada," rääkis Timpson.