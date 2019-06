Kergejõustikutreener Priit Sihveri arvates oleks võinud kohalikku kergejõustikuhalli paigaldada praegusest tervisesõbralikuma katte. Kuue millimeetri paksune Mondo firma Sportflexi kummikate on tema hinnangul väga kõva ning peaks seetõttu küll kenasti vastu pidama, kuid sportlastele on sellest vähe kasu. Samuti on tema sõnul üllatav, et uus kate asetatakse vana peale, sest tavaliselt nii ei tehta.