Et jõudsime pärale mõni päev enne aasta lõppu, jäi aega ka kohapealse eluga tutvuda. Alustasime vabaõhumuuseumist. Linna südamest on sinna umbes 20 kilomeetrit. Sealsed hooned on pärit kas XIX sajandi lõpust või XX sajandi algusest. Vanal ajal oli seal umbes samasugune arhitektuur kui meil. Hooned olid pikad ja ühe katuse alla mahtusid nii inimesed, loomad kui ka toidutagavara.