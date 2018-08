Kurb poolsada sai täis. Teelt välja sõitnud autos hukkus Ukraina kodanik

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virgi sõnul sai häirekeskus täna kella 8.10 ajal teate liiklusõnnetusest Abjaku külas piiriäärsel alal. Esialgsetel andmetel sõitis Toyota Hiluxi juhtinud 28-aastane mees oma töökaaslastega Abja-Paluojalt Penuja küla poole, et minna tööle läheduses asuvasse farmi.

Sündmuskohal viibiv Sakala reporter Kristi Tirmaste ütles kell 10.30, et Toyota on tee servas katusel ning surnukeha viidi just ära.