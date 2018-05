Surnuaias käik kustutas tragi naise eluküünla

Esmaspäeva keskpäeval tulid õnnetuspaika naise lähedased, et asetada saatuslikule teepervele küünal. Eakas vend, kellega naine koos elas, üritas aru saada, kuidas see õnnetus Tiiuga juhtus. Temaga kaasas olnud noorem sugulane saatis mehe autosse, kui ise küünalt süütama läks.

Naise lähedased rääkisid, et Tiiu oli tegus inimene ja sel päeval käis ta Hallistes surnuaeda korrastamas. Penujalt jalgrattaga Hallistesse sõita polnud tema jaoks sugulaste sõnul mingi raskus, sest ta sõitiski palju rattaga ja suutis läbida ka 30 kilomeetrit päevas. Ainult et vahepeal oli naine ratast käe kõrval lükanud.

Nagu lähedased hiljem teada said, oli Tiiu ka sel päeval natuke maad enne õnnetuspaika ratast kõrval lükanud. Mis põhjusel auto talle selja tagant otsa sõitis ja sündmuskohalt põgenes, jäi neile arusaamatuks, aga sellega tegelevad edasi uurijad. Vend avaldas lootust, et mõne aasta juht selle eest karistuseks ehk ikka saab.

Teatele reageerinud meedikud tõdesid, et sõidukilt löögi saanud eaka naise vigastused olid nii rasked, et ta hukkus silmapilk sündmuskohal. Korrakaitsjad ümbrusest õnnetuse põhjustanud sõidukit ei leidnud, ent tänu valvsate inimeste vihjetele õnnestus politseil mõne aja möödudes välja selgitada ratturile otsa sõitnud sõiduauto ja selle juht. 35-aastane mees peeti Viljandimaal kinni ning toimetati üksikasjade selgitamiseks jaoskonda. Praeguseks on teada niipalju, et juht oli kaine ja on prokuratuuri teatel kinni peetud 48-ks tunniks.