Tõnis Kirspu Pilt videost

Kui tänu sellele mahub rohkem esinejaid festivali programmi, on see hea, sest publikul on rohkem valikuid.

Kadri Juhkam Pilt videost

Mind ei häiri see et kontserdid on natuke lühemad. Kui esineja ei meeldi, on hea, kui kontsert varem otsa saab.

Kätlin Palmsalu Pilt videost

Kurb. Lisalugusid ei saa nii palju teha, aga näiteks eile Makedoonia koosseis Kadrieri Orkestar mängis lavalt maha tulles rahva keskel edasi. Samal ajal hakati lava kokku panema. See oli väga väga võimas!

Karel Reisenbuk Pilt videost

Kuna meil on üle pikkade aastate palav suvi, päikes paistab lagipähe, siis pigem on lühikesed kontserdid rohkem vastuvõetavad. Kohati tundub, et võiksid isegi lühemad olla, sest tihti ei jõua platsi peal päikese käes passida.

Koidula Takk Pilt videost

Mulle meeldiks, et kontserdid oleksid pikemad. Ju siis on programmi tihedus selle tinginud, et on lühemad, aga võiksid olla ikkagi endise pikkusega.

Matis Leima Pilt videost

See on väga vahva! Tundub, et artistid mõtlevad palju rohkem läbi, mida nad mängivad, laulavad. Publik omakorda, kelle tähelepanuvõime on drastiliselt langenud aastate jooksul, ei pea kaua enam süvenema. Kõik tundub väga loogiline. Kui folk toimub 40. korda [tänavu on 26. festival - K. K.], võivad kontserdid olla juba 15-minutilised.