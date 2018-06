Mõisaomanik Viktor Siilats: eesmärk on sügisel katuse vahetamiseni jõuda

"Ka kehtiv projekt ja ehitusluba näevad ette majutus- ja toitlustusasutust. Oluline on see, et mõisahoone saab avalikkusele avatuks," selgitas Info Ettevõtete Grupi asutaja Viktor Siilats. Ta lisas, et hoonesse võib veel üht-teist tulla ning spaa rajamise küsimus on praegu lahtine.