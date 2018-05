Hokinaistelt tuupi saanud varas pääses kohtus tingimisi trahviga

47-aastane Ihor peab aga maksma kohtukulud, mida on kokku 810 eurot.

Jäähallist välja jooksnud Tallinna klubi mängijal Jana Aarel oli esimene mõte autosse hüpata ja varast jälitama asuda, kuid kaaslased silmasid meest mööda jäähalli seinaäärt eemale kõndimas. Kiire jooksjana võttis Aare ette tagaajamise ilma autota. Joostes oli ta mehele nii eesti kui vene keeles hüüdnud, et too koti maha viskaks. «Viskas koti maha, aga sellest meile ei piisanud. Vargus on vargus ja maha ma ta sinna surusin,» rääkis Aare.