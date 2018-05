Rein Ilves: veekeskuse juhtimist korruptsioonikahtlustus ei sega

«Minuga seoses algatatud menetlust ei soovi ma kommenteerida. Las vastavad ametiasutused teostavad vajalikke toiminguid,» vastas Ilves Sakalale kirjalikult.

Ta kinnitas, et Viljandi Veekeskuse juhtimist eelmisel kolmapäeval prokuratuuri esitatud kahtlustus ei sega ning töö selle nimel, et Viljandi saaks veekeskuse, jätkub. «Praegu on töös detailplaneeringu koostamine kesklinna piirkonnas,» sõnas ta.

Postimehe andmetel pidas keskkriminaalpolitsei möödunud nädalal kinni Tallinna spordi- ja noorsooameti pikaaegse juhi Rein Ilvese, kes oli eelmisel aastal linnavalitsuse esitatud etteheidete järel ametist lahkunud. Peale Ilvese pidas politsei kinni veel ühe mehe. Pärast esmaseid menetlustoiminguid vabastati nad vahi alt.

Neid kahtlustatakse selles, et nad eelistasid Tallinna spordi- ja noorsooameti hangetes tuttavaid ja sugulasi. Ilvese juhitud amet korraldas 2013. aastal kaks hanget Õismäe sportmängude sisehalli ehk pneumohalli ehitaja leidmiseks. Hanked maksid linnale rohkem kui 1,3 miljonit eurot. Kahtlustuse järgi tegid hankekomisjoni liikmed otsuseid ja toiminguid endaga seotud inimeste kasuks.

Ilves on veebruari lõpus Sakalale kinnitanud, et tema vastu esitatud süüdistused on ajendatud poliitilistest võitlustest ning ta ei ole teinud midagi ebaseaduslikku. Veekeskuse nõukogu esimees Harri Juhani Aaltonen rääkis veebruari lõpus Sakalale, et oli Ilvesele tema kandidatuuri vaagides esitanud küsimuse, kas tolle tegevus Tallinna linnavalitsuses võib kaasa tuua kriminaalasja. «Rein vastas, et sellist asja ei tule. Nõukogu usub ja usaldab uut juhti täielikult,» lausus Aaltonen kaks kuud tagasi.