Tallinnast süüdistusega lahkunud ekspert hakkab veekeskust vedama

Arendajad usuvad, et asukoha valimine on kõige keerulisem osa kogu veekeskuse ehitamisest. Kui poliitikud on suutnud koha kindlaks määrata, saaks uueks juhiks valitud Rein Ilves kohe täiskoormusega tööle hakata.

FOTO: Marko Saarm, Jaanus Lensment / Postimees (montaaž)