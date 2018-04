Video. Prokurör: kohus on mõistnud karistuse alla keskmist määra

«Tahaksin tutvuda kohtu põhjendustega,» ütles Talimaa istungi järel ajakirjanikele. «Küll võib öelda seda, et karistuse mõistmise praktika räägib sellest, et võetakse sanktsiooni keskmine määr, mida siis kergendavate või raskendavate asjaolude esinemisel liigutatakse üles- või allapoole. Antud juhul on kohus mõlema paragrahvi eest mõistnud karistuse alla keskmist määra.»

Veidi hiljem saadetud pressiteates juhtis Talimaa tähelepanu, et suulistes põhjendustes tõi ka kohtunik välja, et vägistamise puhul tuvastati kaks raskendavat asjaolu. «Riigikohtu praktikast tulenevalt tähendaks see, et karistus vägistamise eest peaks olema üle sanktsiooni keskmise määra ehk vähemalt üle kümne aasta vangistust, antud juhul oli see kaheksa. Seega esitame Tartu maakohtule teate apellatsiooni õiguse kasutamisest, et tutvuda kohtu tervikotsuses toodud motiividega ja lõpliku karistuse kujundamise põhjendustega,» lisas prokurör.

Poopuu kaitsja Sirje Must ütles, et tema kohus on ringkonnakohtule apellatsioonkaebus esitada.

«Kaitse on olnud alati seisukohal, et vägistamist aset leidnud ei ole. Küll aga on kaitsealune surma põhjustamist alati tunnistanud,» rääkis Must. «Minu kaitsealune läheb nii või teisiti ilmselt pikaajalist karistust kandma, aga algusest peale on ta olnud seisukohal, et nende seksuaalsuhe oli vabatahtlik. Toimikus on piisavalt andmeid, et nende omavaheline läbisaamine oli väga hea. Süüdistatav oli kordi käinud kannatanu pool kodus, tundis ta vanemaid.»

Kohtuistung oli kannatanu huvides ja süüdistatava eraelu kaitseks kinnine, kohtuotsus kuulutatakse välja avalikult.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi kutsus süüdistatav eelmise aasta 10. juuni kesköö paiku endaga kohtuma tuttava 17-aastase neiu. Koos sõideti Viljandi järve äärse puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja ta vägistas. Süüdistuse järgi pigistas ta vägistamise käigus kannatanut kätega kõrist, kuni viimane suri. Kägistamise eesmärk oli süüdistuse järgi vägistamise hõlbustamine ja selle hilisem varjamine.