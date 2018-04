Viljandi gümnaasiumi abiturient Viktoria Siigur on jõudnud noorte teadussaates «Rakett 69» kuue parema hulka. Neiu on öelnud, et kandideerides soovis ta muu hulgas väikestele kohtadele tähelepanu tõmmata ja tõestada, et kõik, kes tahavad, on suutelised teadusmaailmas läbi lööma.