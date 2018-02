Siseminister lõimumisürituse skandaalist: see on täiesti ebanormaalne

"Kindlasti ei pea seda mitte mingil juhul õigeks", rääkis Anvelt. "Olen andnud juba korralduse seda tausta, kuidas selline asi on võimalikuks osutunud, kontrollida. Tegemist on MTÜ-ga, kes on selle inimese palganud. Arvestades seda, et meil Eestis on ühed laialdasemad võimalused võrreldes kõigi teiste Euroopa riikidega kontrollida, me võime kõik kontrollida üksteist karistusregistrist. Andke aga arvutid kätte, vaatame kõik üksteisele otsa, mis meil on. Selle pinnalt teha personaliotsuseid on täiesti normaalne. Miks nad seda teinud ei ole, jääb mulle arusaamatuks. Kindlasti kuna see rahastamine käib läbi fondi, mille jagamine on ka üks siseministeeriumi tegevustest, siis me vaatame kõik need asjad üle. See on nii värske uudis, et ma arvan, et mõne päeva pärast oskan ma kindlasti vastata. Teie küsimuse juurde tagasi tulles: kindlasti ei pea ma seda õigeks ja see on täiesti ebanormaalne."