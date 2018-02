Jaak Madison: Eesti sallivuslaste jälk topeltmoraal

Kõnealune süürlane Samer Khatebi mõisteti süüdi ränkade isikuvastaste kuritegude eest. Oma naise süütevedelikuga ülevalamine, radiaatori külge kinnisidumine, vägistamine ja tapmisega ähvardamine – selle kõige eest mõisteti talle minimaalne võimalik karistus ehk üks aasta vabadusekaotust. Nüüd naudib ta vabadust.

Kohtuniku jahmatavast leebusest veelgi hämmastavamad on mittetulundusühingu Eesti Pagulasabi ja Tartu Rahvusvahelise Maja eestvedajate õigustused sellise ürituse toimumisele. Korraldades üritust «Saame tuttavaks», mille reklaamlause on «Hirmul on suured silmad», ja varjates õhtukangelase tegelikku tausta, näidatakse oma piiramatut kahepalgelisust.

Jah, kui inimene on kandnud talle määratud karistuse, on ta seaduse silmis taas puhas. Kuid sugugi puhas pole ta ühiskondlikult. Kuidas suhtuksid eelmainitud organisatsioonide juhid näiteks vangist vabanenud eestlasesse, kes kandis karistust näiteks mõne moslemi tapmiskatse eest? Kas nad ka siis vestaksid helge silmavaatega kaunisjuttu, et inimene on ju karistuse kandnud ja saanud õiguse uuele algusele? Kui jah, siis sellisel juhul on neil võimalus korraldada veelgi üritusi – vägistajaid ja tapjaid istub meil vanglates hulgi ja mõni ikka vabaneb.

RÄÄKIDES KONKREETSE süürlase tulevikust, tuleb kaaluda hoopis temalt pagulasstaatuse äravõtmist. Nimelt on Samer Khatebil käsil abielulahutus ja endise abikaasa juures elavad ka ühised lapsed. Seega on ära langenud esialgne põhjus perekondade vastuvõtuks pagulaste ümberjaotamise skeemis – perekonda ju enam ei eksisteeri.

Lisaks sellele on Süürias ehk endises sõjakoldes olukord stabiliseerunud ja terroriorganisatsioon ISIS kaotanud enamiku oma valdustest. Seega on tekkinud võimalus leida Süürias piirkond, kuhu Khatebi pagulasstaatuse kaotamise korral saaks pöörduda.