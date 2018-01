Kui Reformierakond oli pikki aastaid võimul olnud, arvasid paljud, et tal tuleks riigitüür lõpuks ometi teiste kätte anda ja puhata, et võimul olemisest mitte sõltuvaks jääda. Lastagu riigil areneda. Nüüd on Keskerakonna juhitav valitsus näidanud oma võimeid enam kui aasta, aga ikka olevat halvasti.