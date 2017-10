Lavakaunistuse üle rõõmustavad nüüd metsloomad

«Vihad läksid Viljandi jahimeestele, et nad saaksid need metsa loomadele viia,» ütles Eesti pärimusmuusika keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Heldi Ruiso ja tähendas, et uue töönädala alguseks oli saal saunakujundusest puhas ning uute sündmuste ja festivali ootel.

Kokku kaunistas aida suurt saali 389 vihta. Need oli meisterdanud maja enda rahvas. «Kogu tiim oli selle taga, et materjal metsast ära tuua ja vihtadeks kokku panna,» ütles Ruiso ning lisas, et selle käigus said nad ka ise targemaks, sest need, kes ei osanud vihta teha, said selle enne lõikuspidu selgeks. «Nüüd võime öelda, et ühe viha tegemiseks läheb maksimum kümme minutit,» lausus ta.

Et vihad olid ennekõike mõeldud peokaunistuseks, mitte päris saunaminekuks, võis tiim teha järeleandmisi ka traditsioonides. «Tegelikult tuleb ju saunavihtasid jaanipäeva ajal teha,» märkis kommunikatsioonijuht.

Ka lava puitmaterjal on uue elu ootel ja valmis saama kasutust uute projektide ja uute inimeste käe all.

Eelmisel aastal olid lõikuspeol Viljandi koolilaste abiga valmistatud paberketid ja need on leidnud kasutust väga erinevatel sündmustel, näiteks kui lapsed on tahtnud mängida.

Rahvahääletuse tulemusena tunnustati paremaid pärimusmuusikuid ja -muusikat Viljandis möödunud reede õhtul. Parimaks artistiks oli Trad.Attack!, parim muusik sama bändi trummar Tõnu Tubli ning ka heliplaani tunnustus läks Trad.Attack!-i plaadile «Kullakarva». Parimaks uusfolkartistiks valiti Curly Strings, parim debüütplaat oli Martin Mülleri ja Villu Talsi «Sepa Juliusega jahil». Eheda pärimusmuusika auhinna said samuti Martin Müller ja Villu Talsi. Raadio 2 erikulp läks Silver Sepale ning pärimusmuusika keskuse erikulp anti Untsakatele.

«See kõik on võimalik ainult tänu inimestele, kel on suured mõtted ja töötahe ning armastus meie päris oma muusika ja kultuuri vastu. Etnokulp on austusavaldus kõige selle eest ja eriline auhind mitmes mõttes, sealhulgas peaaegu ainus omas žanris,» lisas Heldi Ruiso.