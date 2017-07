Juuresolevalt pildilt ei vaata vastu mitte maipühadeni tuppa jäetud jõulupuu, vaid kaks Viljandi raekoja pargi hõbekuuske. Igaüks, kes astub teineteisest umbes kahe meetri kaugusel kasvavate puude vahele ja heidab pilgu üles, võib veenduda, et nende võrad on vähemalt seitsme meetri ulatuses kuivanud. See, kes need kuused 26 aastat tagasi niimoodi istutas, tegi neile täieliku karuteene.