Ehkki Eestit peetakse põhjamaise kliimaga paigaks, on siin veekogudel autode jäärajasõitude korraldamine igal talvel küsimärgi all. Raskete masinate kandmiseks peab vesi olema hästi kaanetatud ning takkatraavi peab paks jääkiht ka piisavalt kaua püsima, et ürituse jõuaks maha hõigata ja teoks teha.