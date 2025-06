Selgusid kõige peresõbralikumad toidukohad

Igas toidukohas käisid kampaania jooksul kaks perekonda, kes hindasid, kui lapse- ja peresõbralik on sealne klienditeenindus, menüü ja interjöör ning kas lastele on tagatud ooteajaks tegevusi, mis ei nõua ekraane. Restoranikriitikute ehk lastega perede tagasisidet arvesse võttes otsustas hindamiskomisjon, millised on sel aastal märgise väärilised toidukohad.

«Iga lapsega pere teab, kui suur väärtus on toidukohal, kus on päriselt arvestatud laste ja perede vajadustega,» lausus lasterikaste perede liidu president Aage Õunap. «On rõõmustav näha, et peresõbralikkus ei ole erand, vaid üha enamate toidukohtade teadlik valik. Tänavune rekordiline osalejate arv kinnitab, et Eesti restoranid ja kohvikud soovivad pakkuda kvaliteetset ja hoolivat teenust ka kõige väiksematele külastajatele.»